Giovinazzi in diretta a Sky: "La Ferrari è il mio sogno da sempre. So che ho davanti un anno importante per guadagnarmela, devo fare tutto alla perfezione". Sul GP d'Australia: "Fino a un'ora dalle prime prove libere credevamo di correre, ma è stato giusto non scendere in pista"

La Rossa resta in cima ai pensieri di Antonio Giovinazzi: lo ha ribadito lui stesso in diretta a Sky Sport 24, all'interno dello spazio quotidiano #CasaSkySport. "So benissimo che questo è un anno importante, per me, non mi nascondo. La Ferrari è da sempre il mio sogno, in tutti i miei ricordi indosso la tuta rossa. È bello essere tra i candidati che ambiscono a quel sedile, ora sta a me: devo fare una stagione al top e conquistarlo".

GP d'Australia in bilico fino all'ultimo

Giovinazzi racconta il weekend di Melbourne, con lo stop all'ultimo momento di quello che doveva essere il primo GP della stagione: "Sono rimasto fino alle 10.30 di sera in pista per controllare il sedile e gli ultimi dati, ero sicuro di correre. Sono andato a letto, poi al risveglio ho visto 45 messaggi e allora ho capito che ci fosse qualche problema. Ma a un'ora dalle prime prove libere la situazione era ancora incerta, è rimasto tutto in bilico fino al comunicato ufficiale. Un peccato annullarlo, anche se credo sia stata la scelta più giusta".