Nella giornata in cui, a causa della pandemia di coronavirus, è stato annunciato il rinvio di altri tre GP della stagione 2020, Olanda, Spagna e Montecarlo, la Formula 1 ha ufficializzato un'altra importante decisione: il nuovo regolamento tecnico, previsto per la prossima stagione, è stato rimandato al 2022. Organizzatori e team, dunque, hanno preso all'unanimità la decisione di far slittare di un anno le modifiche tecniche che sarebbero dovute entare in vigore nel 2021. Chiaramente questa è una conseguenza dell'impatto anche economico del Covid-19, mentre è confermata l'introduzione delle regole finanziarie che contemplano un tetto massimo di budget a disposizione.