La Formula 1 scende virtualmente in pista su Sky, grazie agli eSports: alle 21 su Sky Sport F1 (canale 207) scatta il primo Gran Premio virtuale in Bahrain. Questo è solo l'inizio di un nuovo profetto: per ogni GP rinviato a causa dell'emergenza coronavirus, infatti, si alterneranno nel corso della stagione i piloti di Formula 1 e alcune stelle dello sport, al volante del videogame F1 2019. Su Sky Sport F1 sarà possibile seguire l'intera gara con il commento della coppia Vanzini-Bobbi.

Le regole



Come si svole il GP virtuale? Partiamo dai danni: sono settati a ridotto, quindi possono rompersi sia l'ala sia le sospensioni, ma con più difficoltà. Proseguiamo con il meteo: è impostato su dinamico, quindi può piovere, anche se essendo in Bahrain è quasi impossibile. Sono previsti 18 minuti di qualifica, in gara i piloti saranno costretti a partire con la mescola utilizzata in qualifica. La gara è al 50% della distanza reale. I setup sono bloccati, tutti hanno lo stesso setup, gli aiuti invece sono a scelta. Chi vuole può utilizzare il sistema antibloccaggio dei freni o il traction control.

Le gomme

Chi parte con le medie può adottare la strategia a una sosta (medie-hard), finestra prevista dal nono al tredicesimo giro. Gestione dell'ers: è a scelta, tra manuale e automatico.

I favoriti

Le macchine sono a prestazioni pari come nell'esport, quindi tutte allo stesso livello. Da tenere d'occhio i due piloti fda, Robert Shwartzman (Turbo-RS) e Dino Beganovic.