Vettel ha risposto alle domande dei tifosi sul sito della Ferrari: "Sono stato molto fortunato ad avere questa carriera, in futuro mi piacerebbe lavorare come ingegnere". E sull'emergenza coronavirus: "Non bisogna sottovalutare questa situazione, prenderla sul serio, essere responsabili e rispettare le altre persone" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Le news di Formula 1 su Facebook Messenger ISCRIVITI

"Sono stato molto fortunato ad avere questa carriera, non avrei voluto prendere scorciatoie. Credo che superare i momenti difficili sia un'opportunità che rende più forti". Sebastian Vettel ha risposto a diverse domande dei fan attraverso il sito della Ferrari. Affrontando anche l'attualità e il difficile momento dovuto alla pandemia da coronavirus. "Non credo di poter dare un vero consiglio su quanto stiamo vivendo. Posso solo dire di prendere sul serio la cura di noi stessi e delle altre persone. Soprattutto, mantenere le distanze, lavarsi le mani... La cosa più importante è rispettare le altre persone. Non sottovalutare questa situazione, prenderla sul serio ed essere responsabili. Cosa farò nella pausa del Mondiale? Sistemerò la mia moto".