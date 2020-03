Il contagio da coronavirus ha toccato pericolosamente negli ultimi giorni anche il Regno Unito. La Formula 1, a causa del Covid-19, ha già rinviato sei dei suoi Gp e due sono stati definitivamente cancellati. Con la stagione ferma prima ancora di cominciare, dunque, i team si sono dati da fare per offrire il proprio aiuto per combattere l'emergenza. Sette squadre (Red Bull Racing, Racing Point, Haas, McLaren, Mercedes, Renault e Williams), infatti, si sono unite nel corso delle ultime due settimane per dare vita al "Progetto Pitlane", rispondendo alle richieste di assistenza del Governo. Il progetto è volto a produrre e fornire dispositivi medici a pazienti e operatori sanitari e si pone tre diversi obiettivi: l'ingegnerizzazione di dispositivi medici esistenti, l’aumento della produzione di progetti di respiratori esistenti all’interno del consorzio “VentilatorChallengeUK” e nuove soluzioni tecniche per migliorare la produzione di questi respiratori. Progettazione rapida, produzione di prototipi, test e assemblaggio specializzato saranno le competenze chiave per sviluppare il progetto. I sette team, inoltre, sono pronti a mettere a disposizione le proprie capacità ingegneristiche per altre attività utili a combattere la pandemia.