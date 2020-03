La F1 si sposta in Australia: il 5 aprile alle 21 sul tracciato di Melbourne scatta la seconda gara virtuale della stagione. Impegnati al volante del videogame F1 2019 piloti veri, GP in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207)

Il Mondiale virtuale si accende: MotoGP e Formula 1 dopo aver debuttato rispettivamente al Mugello e in Bahrain fissano due nuovi appuntamenti con tutti gli appassionati. La prima ad affrontare il secondo GP virtuale della stagione è la F1, che scenderà in pista il 5 aprile sul tracciato di Melbourne. La gara australiana scatterà alle 21, sarà possibile seguire l'intero racconto in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207), cronaca affidata alla coppia Vanzini-Bobbi.



La vittoria di Zhou

Si ripartirà dal successo di Guan Zhou, ex Academy Ferrari, ora Tester Renault e pilota di F2. Quella in Bahrain è stata una gara spettacollare con ruotate tra piloti veri come Hulkenberg e Gutierrez e piloti virtuali, tutti al volante del videogame F1 2019. Norris è stato uno dei protagonisti ancor prima della gara, quando ha telefonato a Verstappen chiedendogli un consiglio su come rimontare. Unico italiano in gara Salvadori, tra i partecipanti anche Latifi e il fratello di Hamilton.

I protagonisti delle due ruote scenderanno invece in pista il 12 aprile: tutti a caccia di Alex Marquez, vincitore nella gara virtuale del Mugello. GP alle 15 in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), saranno Guido Meda e Mauro Sanchini a raccontare l'intera gara.