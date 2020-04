Formula 1, il GP virtuale della Race for the World in diretta live

Scatta con la gara delle 19 la super settimana di motori su Sky Sport F1: sul canale 207 si comincia con la seconda Race For The World organizzata da Charles Leclerc per una raccolta fondi destinata all'emergenza coronavirus. Venerdì, stessa ora, nuovo appuntamento con la Race, mentre sabato torna la Indycar iRacing e domenica via al GP virtuale della Cina

MOTORI, 4 GP VIRTUALI NELLA SUPER SETTIMANA DI SKY SPORT