La soddisfazione del pilota della Ferrari dopo l'ultima setrata della Race For The World: "Abbiamo raccolto una cifra importante per la lotta al Covid-19. Siamo orgogliosi e speriamo vi siate divertiti anche se non si è trattato di gare vere. Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo in questa situazione. E' stato bello e continueremo"

CRONACA E HIGHLIGHTS DELLA RACE FOR THE WORLD