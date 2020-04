Formula 1, il GP virtuale della Race For The World in diretta live

Si conclude con la gara di questa sera alle 19 la Race For The World: evento organizzato dal ferrarista Leclerc con l'obiettivo di raccogliere fondi per la lotta al Covid-19. Tra i partecipanti anche l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile: riuscirà ad andare sul podio? La diretta dalle 19 su Sky Sport F1 (canale 207)

CIRO IMMOBILE ALLA RACE FOR THE WORLD - I GP VIRTUALI SU SKY