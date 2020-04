Il pilota dell'Alfa Romeo Racing ha avuto qualche problema tecnico durante Gara-2 della Race For The World, sparendo nella parte finale. Vanzini dopo il GP: "A Montecarlo i fratelli Leclerc ti prendono tutta la connessione?". E il pilota: "Sì, possibile. Speriamo in Cina vada meglio, ma quello che conta è la cifra raccolta per l'emergenza sanitaria". La gara virtuale di Shanhai in diretta domenica alle 19 su Sky Sport F1 (canale 207)

