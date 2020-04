Ferrari, da Maranello mascherine con il Cavallino per la lotta al coronavirus

Nel reparto di Maranello di solito dedicato alla costruzione dei prototipi verranno realizzate valvole per respiratori polmonari e raccordi per mascherine: i prodotti saranno poi distribuiti agli ospedali italiani

La Ferrari prosegue con le sue iniziative a sostegno di medici e infermieri nei giorni dell'emergenza sanitaria. Il Cavallino Rampante ha avviato all’interno dello stabilimento di Maranello la produzione di valvole per respiratori polmonari e raccordi per mascherine con il celebre marchio dell'azienda. Una produzione che, si legge nel comunicato, "si avvale della tecnologia di manifattura additiva all’interno del reparto dove abitualmente si costruiscono i prototipi delle vetture". Ferrari conta di realizzare centinaia di prodotti, che saranno distribuiti negli ospedali italiani per dare manforte nella lotta contro il coronavirus.