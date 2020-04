IL VIDEO. Costanti contatti tra i vertici di Liberty Media, della FIA e dei team. Le ipotesi sull’inizio del Mondiale 2020 ora portano a una doppia gara in gara in Austria, la prima il 5 luglio, la seconda nella settimana successiva e sempre al Red Bull Ring. Poi trasferimento in Inghilterra per altre due GP a porte chiuse. Il resto sono lavori in corso, con lo sviluppo della stagione che verrà stabilito strada facendo sulla base delle decisioni dei singoli governi per l’emergenza sanitaria

