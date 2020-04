La passione per il Motorsport virtuale cresce sempre di più. In attesa che lo sport reale riprenda, sono molti i campioni che hanno preso parte a gare ufficiali e non. L'ultimo in ordine di tempo è stato Ciro Immobile, che ha debuttato nel GP virtuale della Cina, terza gara organizzata dalla F1 in questo periodo di emergenza sanitaria. L'attaccante della Lazio ha duellato con i piloti "veri" del Circus come Leclerc e Giovinazzi. Mentre Ciro girava a Shanghai, un'altra stella del calcio italiano e mondiale testava le sue capacità di driver: Gigi Buffon. Una foto postata su Instagram, infatti, mostra il portiere della Juventus al simulatore. "Bisogna sempre tenere alto il livello della competizione", il suo messaggio. E chissà che nella prossima competizione non ci sia anche lui. Sarebbe una sfida imperdibile con Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, sempre presente nelle ultime virtual race.