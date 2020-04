Silverstone, due gare consecutive a porte chiuse?

Silverstone potrebbe ospitare due Gran Premi consecutivi di Formula 1 a porte chiuse per agevolare il ritorno del Mondiale di Formula 1, al momento in stand-by per la crisi sanitaria dovuta al coronavirus. Lo ha affermato al 'Guardian' il direttore del circuito britannico, Stuart Pringle. Già nei giorni scorsi, il boss della pista britannica aveva parlato ai microfoni di 'Sky Sports', ammettendo che l'ipotesi era stata comunicata ai team, alla FIA e alla Formula 1, in cui si era parlato di disputare tutti i GP europei senza pubblico. Il GP di Gran Bretagna al momento è in calendario per domenica 19 luglio, subito dopo Francia (28 giugno) e Austria (5 luglio). "Potremmo disputare due GP consecutivi a porte chiuse - ha spiegato Pringle al 'Guardian' -. Siamo aperti a ogni soluzione". Nella storia della Formula 1, mai nessuna pista ha ospitato due gare consecutive del Mondiale.