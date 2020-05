Un altro grande appuntamento con la Formula 1 virtuale, un altro appuntamento da non perdere su Sky Sport F1. Dopo la gara in Brasile, ci si sposta in Spagna per un doppio appuntamento che potrete seguire dalle 17 sul canale 207 con il commento di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi. Su Skysport.it, come sempre, la crona in diretta con il Live Blog. Toccherà prima alla "debuttante" Formula 2, poi ai piloti eSports Pro, successivamente a quelli del Mondiale "reale". Ma tra i piloti ufficiali si "nascode" sempre qualche guest star, e queta sera tocca a Sergio Aguero, attaccante argentino del Manchestert City. Dopo Immobile e Romagnoli, ora dunque tocca al Kun, che in pista troverà un abituè delle gare virtuali come Courtois, portiere del Real Madrid. Ma non solo...

Con chi corre Aguero?

Sergio Aguero girerà sulla Red Bull come compagno di Alexander Albon, mentre direttamente dalla Liga spagnola ci sarà anche Arthur Melo del Barcellona che andrà a fare compagnia al test driver Pietro Fittipaldi per la Haas.

La Ferrari al GP virtiuale di Spagna

Oltre a Charles Leclerc, sulla Ferrari virtuale sul tracciato di Barcellona correrà anche l'italiano Antonio Fuoco.

Tutti i piloti partecipanti