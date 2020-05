Il coraggio di guardare fuori

Non ci si libera di uno come Vettel a cuor leggero e, viceversa, non ci si libera della Ferrari come fosse niente. Per soffrire meno su entrambi i fronti servono il coraggio di capire e una buona scorta di energie fresche, come è il caso di Leclerc per la Ferrari. La separazione è tanto sorprendente quanto è perbene la Ferrari e quanto è perbene Vettel; uno che te lo immaginavi stare lì buono, ad accettare anche le riduzioni pur di restare, di riprovarci, di tenere il morso serrato. E invece no. Il morso di Vettel era serrato in una zona amara e coriacea essendoci di mezzo l’emersione violenta, sfrontata e vincente di Leclerc. Un pilota giovane, talmente forte anche in testa, da poter strappare pure agli equilibri del team, incorrendo in quei cazziatoni e quei malumori da box che sono neutralizzabili – tipicamente - solo con la vittoria come contropartita. Leclerc l’ha fatto, passando in un attimo da ribelle a semidio e ciao a tutti. Vettel compreso.