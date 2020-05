Il cantante portoricano nella gara virtuale del Principato: ha chiuso al 18esimo posto, ultimo se si considera che uno dei partecipanti ha abbandonato il GP. Da debuttante si è comportanto bene anche se il titolo di uno dei suoi brani più celebri "Despacito", ovvero lentamente, suona un po' come una beffa. Non è stato l'unico ospite d'eccezione: ancora una volta ha girato Courtois, portiere del Real (13esimo), esordio per Aubameyang, attaccante dell'Arsenal (16esimo)



IL GP VIRTUALE DI MONACO