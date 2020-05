Una vittoria schiacciante. Geroge Russell ha chiuso al comando il GP virtuale di Monaco, dopo essersi aggiudicato anche la precedente sfida in Spagna. Il pilota della Williams, nell'orbita Mercedes, ha dato prova di grande personalità nelle gare al simulatore e in qualche modo riscattato la stagione 2019, quella del complicato esordio con il team britannico; nel frattempo si moltiplicano anche le voci su un passaggio alle Frecce d'Argento da titolare in un futuro non tanto lontano. Sul tracciato virtuale del Principato, Russell ha accumulato un vantaggio notevole sugli immediati inseguitori, compreso Charles Leclerc, terzo sul podio (Esteban Gutierrez secondo). "Finalmente sono riuscito a finire il mio Gran Premio di casa e anche sul podio ha twittato il pilota della Ferrari - ma a 40 secondi da George". La replica di Russell non si è fatta atendre, dando vita a un ironico botta e risposta: "Grazie amico, ma non fa venir meno le 21 volte che mi hai battuto lo scorso anno...".