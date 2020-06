4/12 Foto Instagram

"Ho sbagliato a non farlo - ha scritto Leclerc -. Sono rimasto disgustato dai video che ho visto su internet, non riesco a trovare le parole. Il razzismo ha bisogno di incontrare azione e non silenzio. Prego tutti di essere partecipativi e attivi, di incoraggiare gli altri nel sensibilizzare. E' nostra responsabilità quella di parlare contro le ingiustizie. Non rimaniamo in silenzio"