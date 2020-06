Il GP di Gigio: il debutto di Donnarumma in F1

Calciatori e motori virtuali, un binomio che funziona alla grande. A confermarlo è stato il Gran Premio di Baku di Formula 1, dove al simulatore si è accomodato per il suo debutto Gianluigi "Gigio" Donnarumma. Il portiere del Milan ha corso per l'Alpha Tauri in coppia con Pierre Gasly (anche il pilota francese all'esordio in un virtual GP). Il giocatore rossonero è stato protagonista di un'ottima prova, chiudendo 16esimo. Non male considerando che alle sue spalle è arrivato un ottimo "concorrente" come Louis Deletraz e soprattutto il 14esimo posto di Charles Leclerc. Al GP dell'Azerbaigian ha preso parte anche un altro portiere, Thibaut Courtois del Real Madrid. Il belga, presenza fissa di queste competizioni, è arrivato 12esimo. Se la connessione non avesse abbandonato Gigio proprio sul più bello, chissà se e come sarebbe cambiata la classifica finale.