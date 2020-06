Un altro grande appuntamento con i motori su Sky Sport F1 (canale 207), che sabato 13 e domenica 14 giugno trasmetterà in diretta la 24 Ore virtuale di Le Mans . Così, mentre i veri prototipi e GTE scenderanno in pista il 19 e 20 settembre per l'88^ edizione della più grande gara di endurance del mondo, i piloti professionisti e gli specialisti eSport saranno nei loro simulatori per prendere parte a un evento che si preannuncia spettacolare. Carlo Vanzini e Matteo Bobb i, assieme ai loro ospiti, racconteranno la maratona di Le Mans .

Leclerc e gli altri: i partecipanti

Sono tanti i nomi di spicco del Motorsport e in particolare della Formula 1 che hanno deciso di prendere parte a questa sfida. Ci saranno Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris, Pierre Gasly e Antonio Giovanazzi, ma a loro si aggiungereanno ex campioni del mondo come Fernando Alonso e Jenson Button. Non mancheranno Juan Pablo Montoya e Simon Pagenaud, entrambi vincitori della 500 Miglia di Indianapolis, così come i talenti della Formula 2 Jack Aitken e Louis Deletraz. Entrambi li abbiamo visti già all'opera nelle gare virtuali finora disputate. Alla 24 Ore virtuale di Le Mans parteciperanno anche le pilote della Richard Mille, così come alcune rappresentanti del programma FIA Women in Motorsport. Al via anche Jamie Chadwick, Campionessa della W Series.