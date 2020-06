Tra i tanti big in pista nella 24 ore di Le Mans virtuale c’è Max Verstappen. L’olandese non ha partecipato alle gare virtuali di F1 ma non bisogna farsi ingannare: tra i piloti di F1 è tra i più agguerriti e competitivi con il simulatore. Avrà nella sua squadra anche Lando Norris, in un team che promette scintille LA 24 ORE DI LE MANS VIRTUALE LIVE SUL CANALE 207

Ingresso Libero: l’arte direttamente a casa tua Vai allo streaming

Ha snobbato la F1 virtuale, considerata troppo “arcade” e poco reale. Ma per la 24 ore di Le Mans, che si disputa su un’altra piattaforma (rFactor2) ha risposto presente. Max Verstappen è così: non è uno da compromessi, lo si nota nelle interviste quando è spesso (troppo) diretto, però quando fa una cosa vuol dire che ci crede. Tra i piloti di F1 è da sempre uno dei più agguerriti con gli Esports, insieme a Lando Norris con cui non a caso farà coppia nel team Readline. E non fatevi ingannare dai risultati di Norris in F1: quando ha gareggiato in Indycar, sulla stessa piattaforma di Le Mans, ha fatto vedere di che pasta è fatto nel virtuale. Una squadra potenzialmente esplosiva completata dai simracers Atze Kerkhof (anche lui olandese) e Greger Huttu (finladese) che andrà sicuramente all’attacco della vittoria.

La Formula 1 Dopo la maratona di Le Mans poi Max, come tutti, tornerà a concentrarsi sulla F1 che a breve ripartirà proprio a casa della Red Bull. In Austria ha vinto le ultime due edizioni e dall’Austria si parte con due gare di fila, un vantaggio non da poco per chi, a 22 anni, spera di lottare per la prima volta per il titolo ed è indicato da molti, viste le apparenti difficoltà della Ferrari, come l’unico potenziale rivale di Hamilton. In una stagione che oltretutto presenta mille incognite: per ora esiste il calendario solo delle prime 8 gare, il resto è ancora tutto da definire, quindi partire bene sarà fondamentale. Certo quest’anno al Red Bull Ring non potrà contare sulla marea orange che l’anno scorso l’ha spinto a un’incredibile rimonta con sorpasso finale a Leclerc, il suo alter ego: Max e Charles si prendevano a ruotate già da bambini sui kart e probabilmente si contenderanno la leadership della nuova era della F1.