Conto alla rovescia agli sgoccioli per l'inizio del Mondiale di F1 dopo la sosta forzata a causa del coronavirus. Il 5 luglio primo GP in Austria, ma martedì 23 giugno la Ferrari girerà al Mugello per dei test con Leclerc e Vettel IL CALENDARIO DEL MONDIALE DI F1 DOPO IL LOCKDOWN

Ingresso Libero: l’arte direttamente a casa tua Vai allo streaming

Il Mondiale di Formula 1 finalmente sta per cominciare. Dopo la lunga sosta forzata dovuta alla pandemia da coronavirus, la stagione scatterà nel weekend del 5 luglio in Austria. Sul tracciato si Spielberg si correranno due gare consecutive. In attesa del via, però, la Ferrari scenderà in pista nella giornata di martedì 23 giugno per un test al Mugello.

La Ferrari in pista leggi anche Leclerc in strada a Maranello con la SF1000. VIDEO Al Mugello, alternandosi, gireranno sia Charles Leclerc che Sebastian Vettel su una monoposto del 2018, SF71H, per un programma di lavoro senza limitazioni nelle percorrenze. Sarà l'occasione per riprendere confidenza con la pista, ma anche per simulare le operazioni al box inevitabilmente cambiate rispetto al passato con il protocollo sanitario della FIA.