Appuntamento con la storia: il 24 giugno, a partire dalle 15.30, le celebrazioni per i 110 anni del marchio Alfa Romeo. L'evento si terrà al Museo Storico di Arese, che riapre al pubblico dopo il lockdown, e verrà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su Skysport.it



GUIDA TV: 110 ANNI DI ALFA ROMEO, L'APPUNTAMENTO SU SKY

Il 24 giugno l'Alfa Romeo compie 110 anni e li celebra assieme a tutti i tifosi e agli appassionati svelando la collezione normalmente non visibile del Museo Storico di Arese, che riapre in totale sicurezza dopo il lockdown per questa straordinaria ricorrenza. L'evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport: Carlo Vanzini e Federica Masolin saranno live da Arese per svelare la collezione del marchio Alfa.



Come seguire l'evento live su Sky Il canale 207 e Sky Sport Uno (canale 201) trasmetteranno dunque in diretta l'evento Alfa Romeo a partire dalle 15.30. Ma non solo: le celebrazioni per i 110 anni della Casa del Biscione saranno visibili in live streaming anche su Skysport.it.

Appuntamento con la storia e aree inedite La giornata rappresenta un vero e proprio appuntamento con la storia, che consentirà di entrare nei depositi sinora chiusi al pubblico e che saranno accessibili anche in futuro, per accede così a una collezione completa ed emozionante che comprende altre 150 automobili, motori da strada, aeronautici e nautici, trofei, oggetti artistici. Nell’ambito delle celebrazioni, verrà inoltre inaugurata la nuova sezione "Alfa Romeo in divisa" dedicata alle auto dei Carabinieri. Il programma Alfa Le celebrazioni coinvolgereanno anche club, visitatori e appassionati per dare vita a un flash mob e a una spettacolare parata sul tracciato interno. Presente in anteprima la nuova Giulia GTA, una leggenda che si rinnova e rappresenta un ritorno alle radici di Alfa Romeo, quelle che affondano nel mondo delle prestazioni e del granturismo. A cura del Museo Alfa Romeo di Arese anche il nuovo “Tour 110 Anni”, appositamente realizzato per questa occasione: sei video per un appassionante ed esaustivo tour virtuale.

Il saluto di Giovinazzi e Raikkonen Non mancherà lo speciale saluto da parte dei piloti del team di Formula 1: Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi saranno infatti in collegamento. I festeggiamenti proseguiranno fino a domenica 28, con il Museo eccezionalmente aperto e attrezzato per accogliere il pubblico con una serie di misure all’insegna della sicurezza, mettendo al centro la salute dei visitatori e di tutto lo staff.