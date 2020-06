La stagione dei motori sta per partire: fra pochi giorni in Austria il via della F1, poi toccherà alla MotoGP. Nonostante le difficoltà dovute al Coronavirus ci aspettano mesi ricchissimi. E per gli abbonati anche una bella sorpresa per i prossimi 2 anni... LA FORMULA 1 SU SKY: TUTTE LE NOVITA'

I motori su Sky non si sono mai spenti, anche durante il lockdown, grazie alle gare virtuali di F1 e MotoGP ma non solo, come la All Star Racing night in cui si sono sfidati Leclerc e Rossi, o la 24 ore di Le Mans. Una maratona che ha chiuso virtualmente una pagina lanciandone un'altra: perché ora si torna veramente in pista e sarà un percorso lungo, intenso, emozionante.

F1 al via: GP d'Austria il 5 luglio leggi anche La F1 su Sky anche per le stagioni 2021 e 2022 Fra una settimana la F1 sarà il primo evento sportivo internazionale a ripartire e lo farà con un'estate senza sosta: 8 GP in 10 settimane, in attesa di un aggiornamento del calendario per l'autunno/inverno, con la quasi certezza del Mugello inserito dopo Monza. E non finirà certo qui perché - ecco la grande novità - la F1 è confermata su Sky anche per le prossime due stagioni, 2021 e 2022. Vi racconteremo quindi la F1 del futuro, con l'introduzione del budget cap dall'anno prossimo e la rivoluzione del nuovo regolamento nel 2022.