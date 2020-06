In attesa del primo GP della stagione in Austria, un estratto dallo speciale "Back On Track" in onda alle 20.45 di questa sera su Sky Sport F1 (canale 207). Il monegasco della Ferrari torna alla gara del 2019 al Red Bull Ring: "Non sono grandi ricordi, ma lì qualcosa è cambiato nel mio stile di guida". Il weekend del GP Austria è in diretta su Sky Sport F1

Una chiacchierata con Charles Leclerc aspettando l'imminente weekend del 5 luglio, quando in Austria la Formula 1 darà il via alla sua stagione dopo il lockdown. Con il conto alla rovescia ormai agli sgoccioli, il pilota della Ferrari, intervistato da Federica Masolin, ha parlato di un'altra gara al Red Bull Ring, quella del 2019. "In quel Gran Premio qualcosa è cambiato - dice nell'estratto dello speciale "Back On Track" in onda questa sera alle 20.45 su Sky Sport F1 (canale 207) - I duelli con Verstappen nel finale? Insomma, non sono grandi ricordi perché la vittoria è sfumata a pochi giri dalla fine. Da lì ho imparato molto e cambiato lo stile di guida, che è diventato più aggressivo. Ma non avremmo vinto lo stesso, non eravamo abbastanza veloci. Speriamo di fare meglio quest'anno, anche se sarà difficile. Piedi a terra, non è stato un inizio facile con i test invenali. Non dobbiamo dimenticarlo e lavorare".