La Formula 1 torna e siamo pronti a raccontarvi una grande stagione. La Mercedes e Hamilton favoriti? Sì, ma sono tante le incognite in vista della prima gara in Austria. Meteo compreso. Si parte giovedì con la conferenza stampa delle 14: parleranno tutti i piloti. Il weekend del Red Bull Ring è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) GP AUSTRIA, IL PROGRAMMA SU SKY - F1 SU SKY ANCHE NEL 2021 E 2022

Sarà la stagione del 7° titolo di Lewis Hamilton? È questo che molti si chiedono a pochi giorni, a poche ore, dall'inizio del Mondiale 2020. Ed è una possibilità dato che il campione in carica e la Mercedes sono e restano "quelli da battere". Ma là delle previsioni, alla luce dei mesi che ci siamo lasciati alle spalle, è già importante essere già qui a parlarne. A raccontare della possibilità che Lewis eguagli Michael Schumacher, che possa essere lui dopo quell'esordio nel 2007 in cui, tanto per restare sull'attualità, si parlò più del fatto che fosse il primo nero in F1 che non delle capacità e del talento che lo avevano portato tra i big e che poi ha mostrato di avere gran premio dopo gran premio. Ciò premesso, in vista del GP d'Austria abbiamo un bel po' di domande a cui dare una risposta.

GP Austria, le incognite Sarà un weekend incerto, anche nel meteo. Guardano le ultime previsioni il quadro sembra essere migliorato e non dovrebbe piovere, però in quella zona dell'Austria sappiamo bene che le cose possono cambiare velocemente. Al Red Bull Ring lo scorso anno ha vinto Max Verstappen con la Red Bull. Si tratta di un tracciato dove la Mercedes ha sempre un po' faticato e i il team di Brackley, che nei test ha avuto problemi di motore, dovrà tenere in considerazione che questa è una pista che mette a dura prova proprio i propulsori.