Il pilota della Mercedes dedica un pensiero ad Alex Zanardi nel giovedì del GP d'Austria: "E' un eroe per il nostro sport e non solo. Ha dimostrato sempre di saper reagire. Mi ha sempre sostenuto e, se lo conosco, lotterà ancora. Prego per lui e per la sua famiglia"

Un vero combattente e un eroe

Il campione della Mercedes ha poi aggiunto sull’ex pilota coinvolto in un grave incidente in handbike: "E’ un vero eroe in questo sport e nel mondo in generale. Quello che ha dovuto affrontare e come ne è uscito, ha dimostrato di essere un vero leader in molti aspetti. Mi ha rattristato molto sapere del suo incidente, pensando poi a come abbia già dovuto affrontare tante altre cose. Ma se conosco un minimo Alex, so che è un combattente nel cuore e continuerà a lottare. I miei pensieri e le mie preghiere sono per lui e per la sua famiglia".