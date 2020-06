Vettel: "Fermi da tanto, pronto a dare il massimo"

"Pronto a dare il massimo, anche se non sarà lo stesso senza i tifosi": questo lo stato d'animo di Sebastian Vettel che domenica in Austria comincerà la sua ultima stagione alla guida della Ferrari. "Non è un mistero che siamo tutti estremamente desiderosi di tornare in pista - ha dichiarato il pilota tedesco- perché ormai è davvero tanto che siamo fermi. All'inizio abbiamo fatto tesoro della pausa, dal momento che di solito siamo sempre in giro per il mondo e abbiamo poco tempo per le nostre famiglie e per gli amici, ma è giunta l'ora di tornare in gara". A Vettel "piace molto" la pista austriaca, che sembra "una giostra che gira velocissima" e poi perchè si gareggia in altura e lui ha sempre detto di amare la montagna. Quanto alle previsioni sulla gara, il 4 volte campione del mondo mette le mani avanti: "Dobbiamo essere realisti pensando a quelli che sono i valori in campo espressi dai test, ma non per questo partiamo sconfitti. Sarà particolare anche il fatto di disputare due gare di fila qui: questo significa che la settimana seguente avremo moltissimi dati in più sui quali fare affidamento. Il primo weekend sarà chiave in funzione del secondo".