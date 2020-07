La prima sessione della stagione ci ha confermato le impressioni avute durante i test invernali con una Mercedes W11 che, anche in questo 2020, sarà la vettura da battere. Hamilton è sembrato essere veramente a proprio agio con la sua W11 ed è riuscito a tenere piuttosto agevolmente alle sue spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas. Dietro al duo Mercedes si è piazzata la “Mercedes Rosa” con Perez che è riuscito a tenere alle proprie spalle la Red Bull di Verstappen e le Ferrari di Vettel e Leclerc. Proprio la Red Bull è stata la nota dolente della giornata in quanto alla vigilia sembrava essere l’unica monoposto in grado di lottare ad armi pari con la Mercedes. Verstappen è stato piuttosto veloce nel primo stint di simulazione della qualifica con gomme medie ma quando è passato alle soft la RB16 è sembrata avere ancora qualche problema di bilanciamento. RB16 che andrà migliorare grazie al lavoro di setup e quindi bisognerà aspettare le qualifiche di domani per trarre delle conclusioni più veritiere. E la Ferrari? La Rossa ha dimostrato di essere in ritardo e questo lo si era capito anche durante i test invernali. La SF1000 ha confermato di aver perso la supremazia che aveva nel 2019 nei lunghi rettifili ma non è migliorata in curva come gli ingegneri si aspettavano. Le prime gare saranno corse in difesa e solo dal GP di Ungheria in avanti potremo capire se, il lavoro impostato da Binotto e company in questi mesi, darà i propri frutti.

La Renault di Ricciardo va

Positiva la prestazione di Daniel Ricciardo con la Renault che si è presentata in pista con diversi aggiornamenti aerodinamici. Renault, a differenza di Mercedes e Honda, non ha portato in pista evoluzioni della sua Power Unit. Bene anche Lando Norris settimo con la McLaren mentre il compagno, Sainz, ha ottenuto solo il decimo tempo.

Simulazione di qualifica – Mercedes al top in ogni settore della pista

Mercedes in questi mesi di pausa non si è fermata ed è riuscita a presentarsi in Austria con diverse migliorie aerodinamiche. La zona centrale è stata rivista con interventi nella zona degli specchietti e dei bargeboards ed anche al posteriore con migliorie nella zona degli endplate dell’ala. Oltre a questo, sembrano essere stati risolti i problemi alla Power Unit avuti durante i test dove si era notato un eccessivo surriscaldamento di MGU-H e dei problemi a dei cuscinetti dovuti ad una scarsa lubrificazione. Affidabilità che non sembra aver raggiunto ancora livelli soddisfacenti, infatti, nella giornata odierna, Bottas, è stato costretto a fermarsi durante la simulazione di gara per dei problemi al cambio che verranno analizzati dagli ingegneri anglo-tedeschi. L’affidabilità sembra essere l’unica cosa che devono temere attualmente in Mercedes in quanto la velocità della W11 sembra essere davvero ottima.

L'analisi dei best sector

Questo lo si nota anche analizzando i best sector della pista austriaca dove, Hamilton, è stato il più rapido nel primo e terzo settore mentre, Bottas, è riuscito ad avere la meglio in quello centrale. Il distacco rifilato a tutti i competitors è stato piuttosto ampio calcolando che un giro di pista si compie in poco più di 1 minuto. W11 che, fin dai primissimi giri, ha utilizzato il sistema “DAS” specialmente nei giri di lancio per cercare di portare subito in temperatura le gomme anteriori che su questa tipologia di tracciato sono piuttosto difficili da portare nella giusta finestra.

Red Bull, come detto in precedenza, non è riuscita a sfruttare al massimo il potenziale delle gomme rosse ma, nella giornata di domani, sarà sicuramente da tenere d’occhio. La RB16 potrà contare anche sulla Power Unit Honda evoluzione che gli ingegneri nipponici sono riusciti a deliberare in questi mesi di pausa. Si è cercato di lavorare molto sulla combustione per cercare di estrarre una maggior potenza e salvaguardare l’affidabilità dell’endotermico. Evoluzione che dovrebbe sentirsi maggiormente in gara rispetto alla qualifica perché l’obiettivo è quello di riuscire ad utilizzare, durante la corsa, delle mappature più spinte per un chilometraggio superiore.