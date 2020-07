Charles Leclerc scatterà domenica dalla quarta fila nel GP d'Austria, primo appuntamento del Mondiale 2020. Al termine delle qualifiche, il monegasco della Ferrari ha strappato un 7° posto che lo mette davanti al compagno Sebastian Vettel, 11° e addirittura eliminato al Q2. Leclerc ha chiuso l'ultima sessione in 1'03''923, quasi un secondo in ritardo rispetto alla pole conquistata un anno fa e a quella di Bottas del 2020. Ai microfoni di Sky Sport, il monegasco non nasconde la sua delusione per una SF1000 che, come annunciato, avrà gli aggiornamenti a partire dall'Ungheria: "Purtroppo è così per adesso, dobbiamo lavorare per il futuro per ottenere una macchina migliore - ha spiegato -. Non dobbiamo demoralizzarci, ma sicuramente questo non è il risultato che speravamo. Dobbiamo lavorare in gruppo e lavorare sui dettagli, siamo tutti piuttosto vicini". Nelle sue dichiarazioni post qualifiche, Vettel ha dichiarato che la Ferrari in gara "sarà lì". Leclerc però è piuttosto chiaro sugli obiettivi in pista per il GP di domani: "La gara è quella che conta, è lì che ci sono i punti - ha detto il monegasco -. Miracoli non ce ne saranno, ma vogliamo fare il meglio possibile. Abbiamo la possibilità per tornare più in alto, ma non per lottare con le Mercedes. Daremo tutto come piloti e come squadra per salire di posizioni in classifica".