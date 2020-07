Giornata speciale per Valtteri Bottas , che allo Spielberg ha conquistato la prima pole position del Mondiale 2020. Il finlandese della Mercedes si conferma a suo agio in Austria, dove partirà davanti a tutti per la terza volta in carriera (sulle 12 in totale) eguagliando campioni del calibro di Niki Lauda, René Arnoux e Nelson Piquet. Bottas, al termine delle qualifiche, non ha nascosto la sua grande emozione: "Avevo sensazione strane prima delle qualifiche - ha spiegato il finlandese -. Adesso la sensazione invece è veramente speciale. Sto tremando . Abbiamo spinto la macchina al limite . Ci eravamo preparati bene e il team ha fatto un lavoro fantastico . Il margine è molto positivo ma è solo la prima qualifica dell’anno. Ringrazio tutti specialmente in fabbrica, dove hanno fatto un lavoro incredibile. Sappiamo però che la giornata che conta è quella di domani".

Hamilton: "Partenza ideale, siamo il team migliore"

Sa di beffa il secondo posto nelle qualifiche dello Spielberg per Lewis Hamilton, preceduto di appena 12 millesimi dal compagno Bottas: "Valtteri ha fatto un ottimo lavoro, per noi è la partenza ideale della stagione - ha spiegato il britannico, alla 146^ prima fila della carriera, la quarta in Austria -. Anno dopo anno stiamo dimostrando di essere il miglior team. Questo è merito della mente aperta che abbiamo in squadra. I ragazzi lavorano duramente ma non sono mai testardi nel non ammettere se sbagliano. Non c’è politica nel nostro team, spingiamo tutti nella stessa direzione. Per questo ogni anno torniamo e siamo sempre i migliori. Non siamo mai fermi sulle stesse idee. La bandiera gialla? Non mi ha confuso".