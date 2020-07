La ripresa della Formula 1 è anche l'occasione per rivedere vecchi amici: così Sebastian Vettel è stato visto salutare e chiacchierare nel paddock dello Spielberg con un tecnico della Red Bull, scuderia con cui ha vinto quattro titolo mondiali e che ha lasciato nel 2014 per approdare in Ferrari. Il rapporto tra Seb e il team austriaco è rimasto estremamente cordiale. La diretta del GP d’Austria su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

