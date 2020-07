Desolato e desolante. Sebastian Vettel che abbandona la pitlane a capo chino dietro Grosjean dopo essere stato eliminato nel Q2 con l’undicesimo tempo è la fotografia di questa Ferrari. Confermata ulteriormente dal settimo crono di Charles Leclerc, che non solo si è fermato a un secondo dal giro da pole di Valtteri Bottas su una pista tra le più corte, ma non è riuscito a giocarsela con le due Red Bull, la McLaren di Lando Norris e la Racing Point di Sergio Perez. Qualcosa si era intuito dal realismo con il quale i ferraristi si erano affacciati a questa stagione dopo i risultati dei test invernali, ma la prima qualifica dell’anno da un quadro ancora più grottesco del valore di questa Rossa. La SF1000 è nata male, deficitaria non solo nel telaio e nell’aerodinamica ma anche là dove l’anno scorso aveva brillato, nel motore. Come dimostrano anche le prestazioni degli altri motorizzati Ferrari, cioè Haas e Alfa Romeo: le monoposto spinte dalla power unit del Cavallino sono state infatti le uniche a non essersi migliorate sul tempo sul giro rispetto al 2019 e a essere persino peggiorate. Aspettando il pacchetto di aggiornamenti promesso per l’Ungheria, una mancanza di cavalli così non si potrà di certo colmare, facendo così tornare a galla le polemiche non così vecchie dell’accordo segreto tra Ferrari e FIA sulle power unit della scorsa stagione. Per i due ferraristi fare i miracoli sarà impossibile. La Mercedes intanto si è riscoperta ancora più forte blindando tutta la prima fila, mentre Max Verstappen dalla terza casella ci proverà con gomme diverse. Dietro sarà sicuramente bagarre. Da dove la Rossa proverà a riemergere.