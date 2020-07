F1, la griglia di partenza del GP d'Austria

Valtteri Bottas ha conquistato la pole position del GP d'Austria di Formula 1, prova inaugurale del Mondiale 2020. Il finlandese della Mercedes ha fermato il crono in 1'02''939, precedendo di appena 12 millesimi il compagno Lewis Hamilton. Così le Ferrari: Vettel scatterà dall'11^ posizione dopo non aver centrato il Q3, mentre Leclerc partirà dalla 7^ piazzola sulla griglia. Domenica il GP in esclusiva su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno dalle ore 15.10.