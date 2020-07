Formula 2, Ilott vince gara-1. 11° Mick Schumacher

Callum Ilott centra la sua prima vittoria in carriera in Formula 2 conquistando gara-1 del GP d'Austria. Undicesima piazza per Mick Schumacher. La diretta del GP d’Austria su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

