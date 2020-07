Leclerc-Sainz, futuro Ferrari: insieme in griglia

Una curiosità che ci porta verso il via del GP inaugurale della stagione di F1 in Austria: Leclerc e Sainz, compagni di team in Ferrari il prossimo anno, partono affiancati in griglia. Curioso che accada alla prima gara dopo l'annuncio dello spagnolo alla Rossa nel Mondiale 2021. La diretta del GP d'Austria è alle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

La curiosità e i precedenti

approfondimento

F1, la griglia di partenza del GP d'Austria

Leclerc e Sainz partono affiancati, dunque, e succede alla prima gara dopo l'annuncio di Sainz in Ferrari per il 2021. In precedenza erano partiti nella stessa fila solo in Francia 2018 (Sainz 7°, Leclerc 8°). In 4 occasioni, invece, sono stati in posizioni contigue in griglia ma non nella stessa fila:

Germania 2018 , Sainz 8° e Leclerc 9° / al traguardo , Sainz 12° e Leclerc 15°.

, Sainz 8° e Leclerc 9° / al , Sainz 12° e Leclerc 15°. Singapore 2018 , Sainz 12° e Leclerc 13°/ al traguardo , Sainz 8° e Leclerc 9°.

, Sainz 12° e Leclerc 13°/ al , Sainz 8° e Leclerc 9°. Messico 2018 , Sainz 8° e Leclerc 9° / al traguardo , Leclerc 7° e Sainz 19°.

, Sainz 8° e Leclerc 9° / al , Leclerc 7° e Sainz 19°. Azerbaijan 2019, Leclerc 8° e Sainz 9° / al traguardo, Leclerc 5° e Sainz 7°.

Statistiche a cura di Michele Merlino