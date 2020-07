Sebastian Vettel parla a 'Servus TV' del suo futuro in Formula 1: "Sarà importante trovare un ambiente adatto a me, l'aspetto finanziario non è in primo piano". Sull'esperienza in Ferrari: "Abbiamo provato di tutto, ma abbiamo fallito entrambi il grande obiettivo che era il titolo"

Sebastian Vettel non ha ancora deciso il suo futuro. Lo ha ammesso il quattro volte campione del mondo, che domenica scorsa ha cominciato la sua ultima stagione in Ferrari, in un'intervista concessa a “Sport and Talk from Hangar 7” sull'austriaca Servus TV. "Non ho ancora preso una decisione e ancora non conosco il mio futuro - ha spiegato Vettel -. È importante trovare un ambiente adatto a me. L'aspetto finanziario non è affatto in primo piano. Sono ancora ambizioso, il motorsport è la mia vita". Vettel è stato più volte avvicinato alla Mercedes, i cui piloti sono in scadenza: "In teoria hanno due sedili liberi per il 2021, ma il team è molto contento del modo in cui stanno guidando i due piloti. Bottas, ad esempio, lo ha dimostrato con il successo di domenica". Seb ha anche ammesso di aver chiesto un consiglio a Helmut Marko, gran capo della Red Bull, ma senza offrirsi per un posto nel prossimo Mondiale: "E' un amico, volevo un consiglio. Ho tre opzioni: continuo, mi ritiro o mi prendo un anno di stop".