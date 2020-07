Fernando Alonso torna in Formula 1. Dal 2021, lo spagnolo si siederà nuovamente al volante della Renault, monoposto con cui ha vinto i suoi due titoli mondiali. "E' un grande giorno, è una bomba quanto accaduto tra me e il team. Sono molto emozionato. Abbiamo vinto due titoli, ma guardo al futuro e non mi specchio sui risultati passati. La Renault mi offre una grande prospettiva, vuole tornare sul podio e io sono fiero di poterla rappresentare ancora. So quanto sono fortunato per essermi preso una pausa dalla F1 ed ora essere tornato - ha spiegato Alonso in un messaggio sul profilo Twitter della Renault -. Credo che con le nuove regole lo sport riporterà finalmente il pilota al centro delle performance. Con più equità tra i team e uno show migliore in pista. Sono pronto, sono tornato!".