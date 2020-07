Il pilota della Ferrari nella conferenza del secondo GP in Austria: "Sono fiducioso per gli aggiornamenti che portiamo, la gara di domenica ha dato un incoraggiamento". E sul tema del razzismo: "Non mi sono inginocchiato, ho agito come pensavo". ll GP della Stiria domenica in diretta alle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Secondo appuntamento con il Mondiale di Formula 1, che non cambia "location" e resta in Austria per il GP di Stiria. Per la Ferrari, salita a sorpresa sul podio con Charles Leclerc, sono attese novità sul piano degli aggiornamenti che, in un primo momento erano previsiti per il weekend in Ungheria. "Se funzionano in

modo corretto significa che stiamo lavorando nella direzione giusta, speriamo possano portare a fare un progresso. Se non fosse così, sarebbe un cattivo segnale. Ma sono fiducioso".