ll consulente della Red Bull chiude la porta a Vettel per la stagione 2021: "Non c'è un sedile per lui da noi nel prossimo campionato. Nel 2022? I contratti scadranno, ma siamo concentrati sui nostri piloti".

Quale sarà il futuro di Sebastian Vettel in F1? Nella conferenza del GP di Stiria, il pilota tedesco non ha escluso nulla: "Continuare, pausa oppure ritiro sono tutte opzioni possibili". Seb, però, ha anche strizzato l'occhio alla Red Bull, team con il quale ha vinto 4 titoli mondiali. La risposta a questa suggestione è arrivata da Helmut Marko, consulente del team anglo-austriaco: "Se sono sorpreso della fine del rapporto con la Ferrari? Sì, ma so che nel 2021 non c'è nessun sedile alla Red Bull per lui. Nel 2022? Mah, i contratti scadranno e poi penseremo alla prossima mossa da fare. Ma per ora siamo concentrati sui nostri piloti attuali. Se tornerà ai livelli degli inizi alla Red Bull? Andrebbe chiesto a lui".