"Dobbiamo capire cosa non va e cambiare questo stato di cose, che non è buono per una squadra come la Ferrari". Così il team principal della Ferrari, Mattina Binotto (foto formula1.com), in un'intervista riportata dal sito ufficiale della Formula 1 dopo il complicato sabato del GP di Stiria. In gara la Ferrari scatta con il decimo tempo di Vettel e il quattordicesimo di Leclerc (eliminato nel Q2 e penalizzato poi di 3 posizioni).