Un contatto fratricida, un errore di gioventù e di aggressività, è costato il GP di Stiria alle due Ferrari. Charles Leclerc è entrato duro alla curva 3, toccando il compagno Sebastian Vettel: risultato, entrambe le Rosse ritirate come a Singapore 2017. "Mi sono scusato con Seb, quando sbaglio sono onesto - ha detto il monegasco a Sky Sport -. C'era una opportunità per fare bene, magari non potevamo guadagnare tanti punti ma peggio di così non si può...".