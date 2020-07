E' durata un solo giro la gara di Sebastian Vettel, uscito di scena dopo un contatto provocato dal compagno Charles Leclerc: "Non mi aspettavo la sua manovra in quel punto, non potevo fare nulla. E' un vero peccato non aver provato sul passo gara gli aggiornamenti portati questo fine settimana" LA CRONACA DEL GP D'AUSTRIA/STIRIA

Sebastian Vettel ha parlato con Sky Sport del ritiro con la sua Ferrari occorso dopo appena un giro del GP d'Austria/Stiria, provocato da un Charles Leclerc troppo aggressivo: "Stavo lottando con altre due macchine alla curva 3, ha preso l'interno e ho chiuso normalmente - ha spiegato Seb -. Non pensavo che Charles provasse qualcosa in quel punto della pista. E' un peccato che sia successo, ma non potevo fare nulla onestamente. Io cercavo di guidare in modo conservativo ma mi sono reso conto che c'era il danno alla vettura. La sua manovra? Non c'era spazio per passare, per quello ci siamo toccati". L'ultimo incidente fratricida tra le Ferrari al primo giro era stato Singapore 2017.