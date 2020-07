Il pilota monegasco torna a parlare dell'incidente con il compagno di squadra in Austria e chiude l'argomento: "Tutto chiarito con lui, credo abbia accettato le mie scuse". E sulle possibilità della Ferrari all'Hungaroring: "Sarà difficile, ma lotteremo per cambiare le cose". Il weekend del GP d'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Che gara sarà in Ungheria per la Ferrari?



“Fatichiamo per una buona posizione e non possiamo considerarci in lotta per il podio, ma cercheremo di cambiare le cose, lotteremo per cambiarle. Cosa possiamo fare su una pista dove il motore conta di meno? Lo scorso anno qui faticavamo, ora la macchina è diversa e speriamo vada meglio. Speriamo ci aiutino gli aggiornamenti portati in Austria, ma sarà difficile”, ha detto il pilota monegasco.