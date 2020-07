Indagine Racing Point-Mercedes: le prossime tappe

La RP20 è davvero un "clone" della W10 2019? Dopo il reclamo Renault, risultato in Stiria della Racing Point sub iudice e FIA in attesa di materiale Mercedes sull'impianto frenate per effettuare una comparazione tra le monoposto. Nei giorni di Silverstone potrebbe arrivare il responso. Il weekend del GP d'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) IL GP DI BUDAPEST: GUIDA TV - TORNA LA MOTOGP: PROGRAMMA

Abbiamo chiuso lo scorso weekend del GP di Stiria con il reclamo presentato dalla Renault nei confronti della Racing Point; e ora il terzo appuntamento del Mondiale di F1 inizia con l’indagine per “proprietà intellettuale” che va avanti. da parte della FIA Alla Racing Point il team francese contesta – con un’attenzione focalizzata sull’impianto frenante della RP20 – di essere una copia della Mercedes 2019. Una “somiglianza” che nel paddock non è stata notata dalla sola Renault.

Quali altri passi ci dobbiamo aspettare? leggi anche Renault, protesta contro le due Racing Point Le prese anteriori e posteriori della Racing Point sono sotto sequestro da parte della Federazione; il sesto e settimo posto rispettivamente di Perez e Stroll in Stiria sono sub iudice. Ma non solo: la Mercedes dovrà fornire alla FIA sia i disegni che i suddetti pezzi della W10 (monoposto 2019).