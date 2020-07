Mattia Binotto mette le carte in tavola alla vigilia del GP d'Ungheria , terza gara di un Mondiale in cui la Ferrari sta faticando: " Non abbiamo aspettative diverse da quelle dell'Austria - ha detto il team principal della Rossa a 'Sky Sport' -. L'Ungheria può sembrare una pista con meno motore, ma anche qui il motore è molto importante, così come lo è l'aerodinamica e il carico. Da parte nostra è importante concentrarsi su noi stessi, non commettere gli errori dell'ultima gara e ottimizzare il pacchetto". Sugli aggiornamenti portati a Budapest, il team principal della Rossa spiega: "Avevamo portato dei pezzi nuovi già in Austria, adesso è importante verificarli anche dopo una settimana di analisi. Dobbiamo provare a ottimizzarli e a fare quel passettino in avanti che oggi ci permette di essere subito dopo quelli che sono i migliori team. Dopo, per il futuro, cercheremo di cambiare ancora una volta le cose".

Binotto: "Piena fiducia al team, nessuno in discussione"

leggi anche

Che Ferrari sarà a Budapest? Ipotesi e certezze

Domenica scorsa l'incidente fratricida tra le due Rosse di Leclerc e Vettel: "L'incidente in Austria è abbastanza chiaro per responsabilità e per quanto è successo - ha detto Binotto -. Chiaramente in una fase come questa della stagione dispiace, sono incidenti che non devono capitare. Di questo i nostri piloti ne devono essere consapevoli, perchè in un momento di difficoltà come questo, per il nostro team è fondamentale raccogliere più punti possibili. Dopo una partenza così, buttare all'aria lo sforzo fatto dalla squadra per portare i nuovi pezzi dispiace. Credo che Charles abbia capito, non solo per quanto riguarda l'errore di guida, ma anche quello che questo errore implica per la squadra". Binotto conferma la fiducia a tutto il team: "La fiducia c'è sempre stata, se ne parla ma è una perdita di tempo - ha continuato il team principal -. La stabilità è importante per noi, dobbiamo capire cosa non sta funzionando e fare le cose meglio. Come squadra non è escluso che si possa indirizzare qualcosa, a livello tecnico o organizzativo, per migliorare le cose. Questa è una squadra giovane, fatta di tanti talenti e brave persone sulla quale ho piena fiducia. Non c'è nessuno in discussione, cercheremo solo di fare meglio in futuro".