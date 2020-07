Formula 2, pole per Ilott. Secondo Ghiotto

Callum Ilott partirà davanti a tutti nel GP d'Ungheria di Formula 2: il britannico, alla seconda pole in carriera, ha preceduto l'italiano Luca Ghiotto. Quinto Mick Schumacher. Il GP d’Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Callum Ilott ha conquistato la pole position del GP d'Ungheria di Formula 2. Il britannico dell'UNI-Virtuosi ha preceduto sul bagnato l'italiano Luca Ghiotto su Hitech Grand Prix. Ottima la qualifica dell'italiano sul circuito dell'Hungaroring, capace di precedere il cinese Zhou. Buon quinto posto per Mick Schumacher, mentre Alesi ha chiuso in decima piazza. La sessione è stata interrotta per bandiera rossa a 4 minuti dal termine a causa di un'uscita di pista di Jehan Daruvala a causa della pioggia.