Formula 3, trionfo per Pourchaire in Race 1

Emozioni a non finire nella Race 1 di Formula 3 in Ungheria: incidenti, safety car e anche le fiamme sulla Hitech di Lawson. A spuntarla alla fine è il francese Pourchaire, che conquista il secondo successo consecutivo della stagione

Partenza col botto sul tracciato dell'Hungaroring, dove Smolyar scatta bene dalla pole e si presenta davanti al mucchio selvaggio all'imbocco di curva 1. Da dietro arriva la Prema di Sargeant, che dalla prima fila non è invece partito bene, e sospinto da Piastri, Vesti e da Viscaal che gli ruggiscono dietro, non riesce a contenere la propria foga e va a toccare l'incolpevole Smolyar, che si gira e deve abbandonare la corsa. Nel gruppo i contatti però si innescano a catena: sbandata di Doohan, doppia frenata di Viscaal e di Vesti. Su quest'ultimo piomba Williams e l'incidente è inevitabile. Sono costretti a rientrare ai box anche Caldwell e Hughes, per un controllo, e safety car che lancia un nuovo via e il leader della gara diventa Pourchaire. I contatti proseguono, aggressivi (troppo) Sargeant, Lawson, Verschoor e Zendeli (che dal contatto con Doohan rimedia una rottura con trafilaggio lungo l’asse posteriore), ma per fortuna senza conseguenze.

Al quinto giro Piastri torna su Pourchaire mentre la Hitech di Lawson si incendia sul posteriore alla fine del primo rettilineo, evidenziando una perdita d'olio sulla quale Fernandez e Fewtrell rischiano di slittare. Safety car in pista e gara sospesa al sesto giro, con traiettoria fra le prime due curve piena di olio, sulla quale è necessario intervenire stendendo il filler. Mentre i commissari di corsa analizzano quanto accaduto al primo via. Quando la safety car rientra per lanciare una terza partenza, mancano quindici tornate al termine. Al via Pourchaire è leader, seguito come un’ombra da Piastri, che invece è leader del campionato. Al decimo giro sanzioni in arrivo per Fittipaldi (drive through), Hughes e Stanek (+10 secondi). Davanti Pourchaire inanella intanto giri veloci e segna tempi più veloci di quelli di riferimento registrati un anno fa. Pourchaire fa gara a sé e a 5 tornate dalla fine acquisisce un vantaggio di 7”4 sulla coppia Prema formata da Piastri e Sargeant.