Verstappen, botto nel giro di formazione. VIDEO

Clamoroso in Ungheria, dove Max Verstappen perde il controllo della sua Red Bull nel giro di formazione e va a sbattere contro le barriere: danni alla monoposto, miracolosamente pronta per la partenza grazie al grande lavoro dei meccanici. L'olandese chiude secondo dietro a un inarrivabile Hamilton: "Incredibile, pensavo di non poter correre: è stato come vincere"

Verstappen, contro le barriere nel giro di formazione del GP d'Ungheria, ha poi chiuso al secondo posto dopo un lavoro straordinario dei meccanici, capaci di riparare a tempo di record una Red Bull che pareva fortemente danneggiata: "Non era quello che volevo. Sono finito contro le bariere perdendo l'aderenza, i meccanici sono stati incredibili - h detto l'olandese -. Non so come abbiano fatto, li ho ripagati con un secondo posto. Non pensavo nemmeno di gareggiare, essere secondo è come una vittoria oggi. Stare in mezzo alle Mercedes è un ottimo risultato. E' stata una buona macchina, ho avuto il mio passo. Nel finale è andata bene con Bottas, superare qui è complicato. Avevamo anche il traffico che non ci aiutava, ma ho tenuto duro e chiuso secondo".